Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Вероятность мирного урегулирования на Украине в 2023 году станет более высокой в случае прекращения Западом накачки Киева вооружениями, заявил журналистам 7 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Так он ответил на соответствующий вопрос. Кроме того, дипломат назвал еще одно условие для урегулирования. По мнению постпреда, Запад должен прислушаться к обеспокоенностям России.

«Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе», — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что пока не видит готовности Запада к конструктивному взаимодействию с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Василий Небензя заявил, что для старта обсуждения мирного урегулирования на Украине требуется реалистичный подход со стороны украинских властей.