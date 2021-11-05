Бергамо, Италия, 5 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. 19-летний универсальный нападающий нидерландского ПСВ и молодежной сборной Англии U21 Нони Мадуэке заменит в «Аталанте» Алексея Миранчука, которого руководство итальянского клуба планирует отдать в аренду в зимнее трансферное окно. Об этом 5 ноября сообщило издание Soy Calcio.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В текущем сезоне 19-летний Мадуэке принял участие в десяти матчах за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Мадуэке выступает за ПСВ с 1 июля 2018 года после ухода из лондонского «Тоттенхэма» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость английского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, на Алексея Миранчука претендует «Сассуоло», которое планирует взять российского футболиста в полугодичную аренду.