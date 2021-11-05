Новосибирск, 5 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Администрация новосибирского города Обь продолжает сокращать расходы на собственные нужды. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Буковинин.

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«В октябре этого года было продано три служебных автомобиля. Помимо доходов от продажи транспорта данная мера позволит в дальнейшем экономить значительную часть средств местного бюджета. Сократятся расходы на бензин, техобслуживание, страховки. Также со следующего года станет на одну ставку водителя меньше, что позволит снизить расходы на заработную плату и прохождение медосмотра», — написал Буковинин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что автомобили были проданы «в рамках стратегии, направленной на сокращение излишних административных расходов».

По словам мэра, новая структура администрации, действующая с 1 января 2021 года, уже позволила сэкономить более девяти миллионов рублей. Освободившиеся средства будут перенаправлены на решение городских проблем.