Афины , , 17:08 — REGNUM Иностранные инвесторы проявляют впечатляющий интерес к покупке акций Государственной энергетической корпорации (PPC) Греции, заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас в комментариях для СМИ 5 октября. Об этом сообщает AMNA.

Греция

В частности, министр отметил следующее: «Впечатляющий интерес инвесторов к увеличению уставного капитала PPC ясно доказывает, что компания перевернула новую страницу [своей истории]. Широкое участие международных институциональных инвесторов превзошло все ожидания, а общий объем предложений превысил четыре миллиарда евро. Благодаря средствам в размере 1,35 миллиарда евро, которые соберет компания, в сочетании с доходами от продажи 49% акций Греческого оператора распределительных электросетей (HEDNO), она будет беспрепятственно осуществлять свое стратегическое планирование».

По словам Скерсаса, компания будет инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии и технологий хранения электроэнергии, и еще больше ускорит свою трансформацию, приобретя подразделения по производству экологически чистой энергии за пределами Греции. Благодаря этим инвестициям PPC сможет предлагать домашним хозяйствам и предприятиям экологически чистую энергию по доступным ценам, одновременно повышая энергетическую безопасность страны. «Большой интерес международного инвестиционного сообщества к PPC является практическим доказательством сильных перспектив роста греческой экономики», — полагает министр.