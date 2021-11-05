Флоренция, Италия, 5 ноября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. 30-летний российский нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину», пропустит матч 12-го тура итальянской Серии А 2021/22 с туринским «Ювентусом» из-за мышечной травмы, полученной в октябре.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие лишь в трех матчах внутреннего чемпионата, проведя на поле суммарно 27 минут.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. В Италии этот трансфер был признан худшим в то зимнее трансферное окно.

Текущее соглашение Кокорина с «фиалками» рассчитано до конца сезона 2023/24. Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 3,5 миллиона евро.