Киев, 5 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов на Украине, подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом 5 ноября сам украинский лидер сообщил на странице в соцсети Twitter.

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

«Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками, — написал Зеленский. — Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии».

Зеленский также отметил, что официальный Киев не позволит «сломать закон».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент страны Владимир Зеленский во время выступления перед участниками заседания фракции «Слуга народа» в Трускавце заявил, что на Украине начали ощущать «давление и бояться» олигархи и предатели.