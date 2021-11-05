Афины , 5 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Высокие для ноября температуры будут преобладать в течение следующих нескольких дней в Греции, согласно метеослужбе Афинской национальной обсерватории. По прогнозу от 5 ноября, в следующие дни по стране температура будет на 6−7 градусов выше, чем в среднем за ноябрь.

Дарья Юдквич ИА REGNUM Греция. Пляж осенью

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Движение теплых воздушных масс из Африки в Грецию повысит температуру, по крайней мере, до понедельника, 8 ноября, при этом Восточная Европа в целом будет самой жаркой частью континента.

Атмосферные условия в ближайшие несколько дней будут способствовать переносу пыли из северной Африки, главным образом в западные районы Греции, там ее концентрация будет высокой.