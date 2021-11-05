Тюмень, , 17:01 — REGNUM В Тюмени скончался заместитель председателя Тюменской областной думы третьего, четвертого и пятого созывов Геннадий Корепанов. Об этом 5 ноября 2021 года сообщает пресс-служба регионального парламента.

Геннадий Корепанов Пресс-служба тюменской областной думы

Соболезнования родным и близким с уходом из жизни почётного работника органов государственной власти региона выражает депутатский корпус во главе с председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым.

«Уроженец Ханты-Мансийского автономного округа он внёс значительный вклад в социально-экономическое развитие родной Югры. Геннадий Семёнович много сил и энергии вложил в формирование законодательной базы региона, в реализацию масштабных социально значимых проектов, направленных на повышение качества жизни земляков», — говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Геннадий Корепанов родился 26 декабря 1947 года в селе Зенково Ханты-Мансийского района. Трудовую деятельность начал в 1967 году на Ханты-Мансийском рыбокомбинате, где работал и его отец. После службы в Советской армии был приглашён на работу в Ханты-Мансийский окружной комитет ВЛКСМ, который руководил ударными комсомольскими стройками Западной Сибири и студенческими строительными отрядами.

С 1977 года Сергей Корепанов занимался партийной работой, где дорос до заведующего сектором Тюменского обкома КПСС. В 1993 году он был назначен заместителем главы администрации ХМАО по социальным вопросам.

Под руководством Геннадия Корепанова получила развитие сеть учреждений социальной защиты населения Югры: дома престарелых, детские дома, стационары для детей — инвалидов, приюты и многое другое. В качестве депутата ему неоднократно приходилось отстаивать интересы северян, в том числе — северные льготы.

В паблике Тюменской областной думы в социальной сети «Вконтакте» сообщается, что Геннадий Корепанов не смог перенести COVID-19.