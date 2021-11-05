Барселона, Испания, 5 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. 5 ноября футбольный клуб «Аль-Садд» сделал официальное заявление, согласно которому испанский главный тренер катарского клуба Хави переходит в «Барселону» на альтернативную должность.

Doha Stadium Plus Qatar Хави

Ранее «Аль-Садд» также сообщал, что «Барселона» заплатила компенсацию в размере 5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта Хави с катарским клубом.

На данный момент «Барселона» с шестнадцатью очками занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. В 12-м туре, который состоится завтра, 6 ноября, «сине-гранатовые» сыграют с «Сельтой» из Виго.