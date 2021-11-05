Киев, 5 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк опроверг информацию о предъявлении его клиенту нового обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Wilson Dias/Agência Brasil Виктор Янукович

«Распространенная Государственным бюро расследований информация о якобы сообщении сегодня, 5 ноября 2021 года, Виктору Януковичу подозрения как руководителю организованной преступной группы — это очередной фейк со стороны правоохранительных органов. Никакие документы ни самому Виктору Януковичу, ни его представителям вручены не были», — отметил Сердюк в комментарии агентству.

Адвокат подчеркнул, что начиная с февраля 2014 года правоохранительные органы Украины постоянно вводят общество в заблуждение относительно причастности Януковича к гибели людей на «майдане».