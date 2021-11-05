София, 5 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Прокуратура Софии подала ходатайство о бессрочном аресте лидера крайне правого движения «Национальный союз» и кандидата в президента Болгарии Бояна Расате (Станкова). Об этом 5 ноября сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, представители обвинения опасаются, что в случае освобождения Расате под залог он может покинуть территорию страны и скрыться в неизвестном направлении.

«Единственной адекватной мерой пресечения для этого человека является содержание под стражей в следственном изоляторе», — отмечено, в частности, в документе. В то же время адвокаты политика настаивают на отправке его под домашний арест.

Напомним, Расате принял активное участие в нападении на офис балканской ЛГБТ-организации в Софии. Ранее политик неоднократно был уличен в пропаганде ксенофобии и нацизма. 2 ноября Центральная избирательная комиссия Болгарии лишила Расате неприкосновенности, а 3 ноября он был задержан на 72 часа. При задержании мужчина оказал сопротивление полиции. Политику грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.