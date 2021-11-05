Москва, 5 ноября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В центре Москвы пострадала пожилая женщина, которую сбил неизвестный на электросамокате. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

ЧП произошло недалеко от памятника маршалу Жукову на Манежной площади.

«Сбив пенсионерку, самокатчик поспешил скрыться, — говорится в сообщении. — Сотрудники столичного ОМОН… оказали пострадавшей доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков».

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают виновника случившегося.