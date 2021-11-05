Москва, 5 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. К 2027 году российский военно-морской флот пополнится 12 корветами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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«Надводная составляющая Тихоокеанского флота до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20 385 и 20 380», — отметили в ведомстве.

Корабли указанного класса уже начали поступать на вооружение, они обладают такими характеристиками, которые способны существенно поднять уровень эффективности военно-морских сил Тихоокеанского флота России.

Кроме того, российский флот также пополнится новейшими кораблями противоминной обороны.