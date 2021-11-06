6 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 10:32 — REGNUM Древний пещерный город Чуфут-Кале расположен в нескольких километрах от Бахчисарая. Когда-то это был процветающий торговый центр, сейчас — одна из самых впечатляющих крымских достопримечательностей.

Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чуфут-Кале представляет собой горное плато, окружённое с трёх сторон скалами и крутыми обрывами. С наивысшей точки 581 метра над уровнем моря открываются потрясающие виды, от которых захватывает дух.

Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территорию пещерного города можно разделить на три части: Старый город, Новый город и незастроенная часть плато — Бурунчак.

Путь к Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Путь к Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Путь к Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Путь к Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

По мнению историков, ранее на этом месте стоял византийский город, возникший примерно в V—VI веках. Впервые город-крепость упоминается в 1253 году как Кырк-Ер, что с тюрского означает — «сорок замков».

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

В период образования Крымского ханства Чуфут-Кале становится его первой столицей и самой мощной его крепостью. Здесь находились монетный двор и торгово-ремесленный посад, в котором позднее поселяются общины — армянская и иудейская.

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1532 году столицей ханов становится Бахчисарай, но крепость еще долгое время используется ханами как убежище, склад оружия и даже как темница для особо опасных пленников.

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пещеры на территории Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1778 году после исхода христиан из Крыма город покидают армяне и в крепости остаются одни иудеи. Заселяется и застраивается Новый город. Именно из-за этого крепость получает своё современное название «Чуфут-Кале» («Чуфут» — презрительное название евреев у татар).

Древние улицы Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Древние улицы Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Древние улицы Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Древние улицы Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

После присоединения Крыма к России в 1783 году жители начинают постепенно покидать город и расселяться по полуострову. К концу XIX город практически опустел, здесь оставалась лишь семья смотрителя.

Дюрбе Джанике — мавзолей, построенный в честь крымской принцессы, дочери Тохтамыша Александр Полегенько © ИА REGNUM

На сегодняшний день Чуфут-Кале — музей под открытым небом и объект культурного наследия федерального значения РФ.

Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Видовые места Чуфут-Кале Александр Полегенько © ИА REGNUM

Объект открыт для посещения ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 09:00 до 16:00