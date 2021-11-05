Берлин, 5 ноября 2021, 16:35 — REGNUM В посольстве России в Германии прокомментировали сведения о гибели российского дипломата в Берлине. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
В дипломатическом представительстве также назвали некорректными спекуляции относительно трагедии, которые стали появляться в западных СМИ.
Напомним, ранее в немецких изданиях появилась информация, что тело представителя российского посольства в Германии было обнаружено недалеко от здания консульского отдела посольства России в Берлине.