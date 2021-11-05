Берлин, , 16:35 — REGNUM В посольстве России в Германии прокомментировали сведения о гибели российского дипломата в Берлине. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Посольство России. Берлин Jörg Zägel

«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошёл 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на Родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой», — отметили в посольстве.

В дипломатическом представительстве также назвали некорректными спекуляции относительно трагедии, которые стали появляться в западных СМИ.

Напомним, ранее в немецких изданиях появилась информация, что тело представителя российского посольства в Германии было обнаружено недалеко от здания консульского отдела посольства России в Берлине.