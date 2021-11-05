Телеграм-канал по «Пушкинской карте» создали в Кузбассе
Кемерово, 5 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области появился телеграм-канал по «Пушкинской карте». Об этом сообщило министерство образования региона.
Kultura.orb.ru
«Пушкинская карта»
Отмечается, что он создан министерством культуры и национальной политики Кузбасса в помощь школьникам, студентам и их родителям.
На ресурсе будут публиковать актуальную программу мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте» в учреждениях культуры региона, проходящих конкурсах, а также ответы на часто задаваемые вопросы.