Кемерово, 5 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области появился телеграм-канал по «Пушкинской карте». Об этом сообщило министерство образования региона.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

Отмечается, что он создан министерством культуры и национальной политики Кузбасса в помощь школьникам, студентам и их родителям.

На ресурсе будут публиковать актуальную программу мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте» в учреждениях культуры региона, проходящих конкурсах, а также ответы на часто задаваемые вопросы.