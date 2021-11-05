Москва, , 16:34 — REGNUM В территориальный орган московского управления Следственного комитета (СК) России передали дело о нападении неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Такое решение приняла прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Следственный комитет Sledcom.ru

«Уголовное дело … изъято и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ранее ряд СМИ сообщил, что несколько мужчин напали на мужчину с ребёнком в районе Новые Ватутинки. По данному факты было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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