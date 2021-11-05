Киев, , 16:47 — REGNUM Глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) провёл 4 ноября в Киеве встречу с матерью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания. Информация об этом размещена на личной странице Саакашвили в «Фейсбуке».

Гиули Аласания и митрополит Епифаний (Думенко) Pomisna.info

Епифаний сказал, что «в это трудное время украинское духовенство следит за происходящими в Грузии событиями и состоянием Михаила Саакашвили».

Епифаний также заявил, что он молится за Саакашвили и верит в «победу справедливости».

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями бывший президент Михаил Саакашвили является гражданином Украины.