Киев, 5 ноября 2021, 16:47 — REGNUM Глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) провёл 4 ноября в Киеве встречу с матерью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания. Информация об этом размещена на личной странице Саакашвили в «Фейсбуке».
Епифаний сказал, что «в это трудное время украинское духовенство следит за происходящими в Грузии событиями и состоянием Михаила Саакашвили».
Епифаний также заявил, что он молится за Саакашвили и верит в «победу справедливости».
Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями бывший президент Михаил Саакашвили является гражданином Украины.