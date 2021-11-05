Кемерово, , 16:27 — REGNUM В Кемерове в полицию обратилась 47-летняя преподаватель учебного заведения, которая сообщила, что неизвестная обманным путём похитила её сбережения. Сумма ущерба составила около 1,25 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управление МВД РФ.

Телефонное мошенничество Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Выяснилось, что потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сказала, что мошенники получили доступ её к банковскому счету, и посоветовала ей положить в «безопасную ячейку» все свои сбережения. Поверив, горожанка перечислила 250 тыс. рублей на указанный номер счёта. Позже её вновь позвонила псевдосотрудница финансовой организации и порекомендовала оформить кредит, чтобы якобы опередить аферистов, а затем перевести заёмные средства по указанным реквизитам. Женщина выполнила указания и перечислила на счет ещё около 1 млн рублей. После этого «специалист банка» перестала отвечать на звонки.

Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».