Преподаватель из Кемерова перевела «специалисту банка» около 1,25 млн
Кемерово, 5 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Кемерове в полицию обратилась 47-летняя преподаватель учебного заведения, которая сообщила, что неизвестная обманным путём похитила её сбережения. Сумма ущерба составила около 1,25 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управление МВД РФ.
Выяснилось, что потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сказала, что мошенники получили доступ её к банковскому счету, и посоветовала ей положить в «безопасную ячейку» все свои сбережения. Поверив, горожанка перечислила 250 тыс. рублей на указанный номер счёта. Позже её вновь позвонила псевдосотрудница финансовой организации и порекомендовала оформить кредит, чтобы якобы опередить аферистов, а затем перевести заёмные средства по указанным реквизитам. Женщина выполнила указания и перечислила на счет ещё около 1 млн рублей. После этого «специалист банка» перестала отвечать на звонки.
Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».