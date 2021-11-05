Москва, , 16:21 — REGNUM Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в пятницу, 5 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет (сс) martindotpng

Так, по состоянию на 16:17 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 13 рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще пять отменено.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеоролог предупредил о приходе зимней погоды жителей Москвы.