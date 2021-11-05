Кемерово, 5 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 5 ноября, произошло возгорание на шахте «Таштагольская» АО «Евразруда». Об этом сообщило МЧС РФ в своём телеграм-канале.

Afedchenko В шахте

«Произошло возгорание на горизонте минус 350 м. В горных выработках шахты находится порядка 230 горных рабочих, на момент возникновения пожара на аварийном участке находилось шесть человек, люди из шахты выводятся», — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спасатели, привлечено более 25 человек и четыре единицы техники.