Стамбул, Турция, , 16:15 — REGNUM Курс властей Турции на дальнейшее развитие и благоустройство страны будет продолжен. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Сада нации в районе Умрание в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«На фоне сохраняющегося кризиса в мире, Турция продолжает активное развитие, что вызывает нескрываемое удивление за рубежом», — заявил глава турецкого государства.

По его словам, развитие страны также беспокоит «пятую колонну» и ряд кругов внутри страны.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Турция-2023» заявил, что в Турции из-за резкого роста цен на продовольствие основная нагрузка «легла на плечи» малообеспеченных слоев населения.