Тегеран, , 16:09 — REGNUM Запасы 20-процентного урана в Иране достигли 210 килограммов, а 60-процентного — 20 килограммов. Об этом представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил во время открытия Выставки ядерных достижений Ирана в Тегеране.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы находимся на уровне, который могут производить только страны, обладающие ядерным оружием», — цитирует слова чиновника агентство Reuters. По мнению агентства, эти слова означают, что ядерное оружие у Ирана может появиться в любой момент.

«Все, что мы достигаем в передовых технологиях, таких как ядерные и нанотехнологии, создает сдерживающий фактор», передаёт слова Камальванди издание parstoday.com.

По словам представителя Агентства, страны Запада теперь знают, что не смогут сдерживать ядерную промышленность Исламской Республики Иран.

«Они знают, что эта отрасль является деликатным и ключевым моментом, поэтому они пытаются лишить Иран важного компонента власти, они политизировали ядерную проблему и обвиняют нас в поиске оружия, в то время как у них самих есть оружие, и они использовали его … Соединенные Штаты сейчас находятся на нисходящей спирали и никогда не были такими слабыми, особенно в регионе, а Иран становится сильнее день ото дня», — заявил он.

«Выставка на пути прогресса», рассказывающая о достижениях ядерной промышленности Ирана, открылась в среду вечером в центре им. мученика Фахризаде. Руководитель Центра физических исследований Мохсен Фахризаде Махабади был убит в результате вооружённого нападения 27 ноября 2020 года. В Иране считают, что его убили израильские спецслужбы.