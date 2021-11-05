Ашхабад, , 16:04 — REGNUM В Туркмении утвержден перечень запрещённых и ограниченных для использования в стране веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы. Об этом 5 ноября сообщает «Большая азия».

Озоновый слой Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что документ опубликован на портале правовой информации министерства юстиции Туркмении.

«В перечень ограниченных для использования веществ вошли бромдифторметан и дифторхлорметан», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что первый из них может быть использован только с разрешения президента Туркмении.

«Применение второго вещества не должно превышать годовую норму для страны», — говорится в публикации.