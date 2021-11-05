Кемерово, 5 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области на Таштагольском руднике произошло задымление. Об этом сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Задымление на трассе М-4 «Дон»

«На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет», — отметили в компании.

В настоящее время сотрудники пожарной службы полностью ликвидировали очаг задымления. Ведется проветривание и проливка, из-за инцидента пришлось эвакуировать порядка 200 горняков.