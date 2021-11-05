Москва, 5 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Самым продаваемым автомобилем на рынке новых авто в России в октябре 2021 года стали модели семейства Lada Vesta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada.ru Lada Vesta

По итогам октября в России было продано 10,3 тыс. автомобилей Lada Vesta, что стало лучшим показателем для рынка. В тройку самых популярных моделей также вошли Lada Granta и Kia Rio, проданные в количестве 7,3 тыс. и 7 тыс. соответственно.

Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России третий месяц подряд. До августа 2021 года лидером продаж была другая модель отечественного производителя — Lada Granta.

Тройка лидеров по продажам на российском авторынке по итогам 10 месяцев 2021 года выглядит следующим образом: Lada Granta (98,3 тыс. проданных авто), Lada Vesta (93,1 тыс.) и Kia Rio (70,2 тыс. автомобилей). Замыкают пятёрку две модели южнокорейской компании Hyundai: Creta и Solaris с объёмами продаж 58,5 тыс. и 54,2 тыс. единиц соответственно.