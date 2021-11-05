Киев, 5 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу следователь Государственного бюро расследований (ГБР) страны по согласованию с офисом генерального прокурора предъявил обвинение в руководстве организованной преступной группой (ОПГ). Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

European Parliament Бывший президент Украины Виктор Янукович

По версии следствия, в состав ОПГ Януковича входили бывшие чиновники министерства внутренних дел, службы безопасности и вооружённых сил Украины. Всех их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.

Предполагается, что действия вышеуказанных лиц привели к массовым жертвам среди митингующих, а именно к смерти 67 человек.

«Всего от таких действий экс-президента пострадали 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов», — говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

Помимо этого, экс-президенту Украины предъявлено обвинение в организации террористического акта в отношении участников шествия в поддержку голосования за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которое прошло 18 февраля 2014 года. Тогда, по версии следствия, в результате теракта погибли четыре человека и совершены покушения на жизнь ещё десяти.

В сообщении пресс-службы офиса генпрокурора отмечается, что предъявление обвинения разослано по всем известным местам жительства Виктора Януковича и «с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного сообщения о подозрении вручены его защитникам».

Однако адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк сообщил РИА «Новости» об отсутствии каких-либо предъявлений подозрений со стороны офиса генпрокурора.

«Распространённая государственным бюро расследований информация о якобы сообщении сегодня 5 ноября 2021 года Виктору Януковичу подозрения как руководителю организованной преступной группы — очередной фейк со стороны правоохранительных органов. Никакие документы ни самому Виктору Януковичу, ни его представителям вручены не были», — заявил изданию Сердюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года экс-президенту Украины Виктору Януковичу было предъявлено обвинение в государственной измене. Ему инкриминировали письменное обращение в марте 2014 года к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. И 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене, приговорив его к 13 годам заключения. Приговор на данный момент оспаривается адвокатами бывшего президента Украины.