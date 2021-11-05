Узбекистан и Киргизия создадут совместный фонд развития
Ташкент, 5 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев постановлением утвердил создание с Киргизией совместного фонда развития. Об этом 5 ноября сообщает Sputnik.
Kremlin.ru
Шавкат Мирзиёев
Ранее, в марте этого года, две страны подписали межправительственное соглашение о создании узбекско-киргизского фонда развития.
Сообщается, что уставной капитал фонда на первом этапе составит 50 млн долларов, с последующим увеличением до 200 млн долларов.
Ответственным органом за реализацию соглашения с узбекской стороны определено министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.