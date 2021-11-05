Ташкент, 5 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев постановлением утвердил создание с Киргизией совместного фонда развития. Об этом 5 ноября сообщает Sputnik.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Ранее, в марте этого года, две страны подписали межправительственное соглашение о создании узбекско-киргизского фонда развития.

Сообщается, что уставной капитал фонда на первом этапе составит 50 млн долларов, с последующим увеличением до 200 млн долларов.

Ответственным органом за реализацию соглашения с узбекской стороны определено министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.