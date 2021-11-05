Москва, 5 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-20» на космодроме «Байконур» транспортирован в вакуумную камеру для проведения испытаний на герметичность. 5 ноября об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Байконур

Цикл пневмовакуумных испытаний позволит удостовериться в полной герметичности космического корабля и его бортовых систем. Старт «Союза МС-20» запланирован на декабрь 2021 года.

Корабль под управлением космонавта Александра Мисуркина доставит на Международную космическую станцию двух туристов: японского предпринимателя Юсаку Маэзава и его ассистента Йозо Хирано. Космическое путешествие туристов продлится 12 суток.

Организацией туристического полёта на МКС в сотрудничестве с Роскосмосом занимается компания Space Adventures. Именно эта компания организовала первый в мире туристический космический полёт, состоявшийся в 2001 году.