5 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Иван Синцов, , 16:59 — REGNUM Будет ли Украина и дальше применять «Байрактары»? Согласитесь, вряд ли она купила их для парадов и в таких же чисто декоративных целях хочет «развернуть собственное производство». Прежде всего, покупка и применение «Байрактаров» — логичное развитие многолетней практики применения ВСУ БПЛА как «оружия перемирия». Противник уже долгие годы днём и ночью наблюдает за Народной милицией с воздуха при помощи кустарных или заводского украинского производства БПЛА и наносит разной степени успешности удары самодельными боеприпасами. «Народные милиционеры» республик на передовой и в ближнем тылу приняли максимум мер «пассивной безопасности», так что вопрос качественного скачка в применяемой технике назрел. На текущий момент нынешней техникой получается убивать в основном гражданских, неосторожно ведущих себя поблизости от ЛБС.

Bayraktar TB2 Bayhaluk

Вопреки сложившемуся мнению, основное применение «Байрактаров» в годичной давности Второй Карабахской войне не касалось их собственных ударных возможностей. В полную силу использовалось их мощное бортовое оптико-электронное оборудование. «Байрактары», будучи недосягаемы для недостаточно развитой армянской ПВО, обнаруживали и отслеживали цели, поражали которые в основном израильские БПЛА-камикадзе «Harop» и их аналоги, а также израильского же производства ПТУРы Spike (как раз недавно азербайджанские военные опубликовали подборку красивых видео, где «Спайки» попадают в различную армянскую технику).

В качестве разведчиков «Байрактары» украинской стороной уже активно используются. Учитывая их время полёта и помехозащищённый канал передачи видео в реальном времени, они будут просто бесценны в качестве корректировщиков огня для украинской артиллерии в районах очередных «обострений».

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

Что же касается ударных возможностей «Байрактаров», то здесь следует опасаться не столько того, что ВСУ начнут непрерывно засыпать позиции НМ республик штатными байрактаровскими корректируемыми малоразмерными бомбами MAM или ПТУРами UMTAS, сколько разработки ещё функционирующими украинскими оборонными предприятиями собственных вариантов «боевой нагрузки» для беспилотников, в том числе и в первую очередь — более дешёвых управляемых боеприпасов и навесных систем управления ими.

Штатные планирующие боеприпасы, сброшенные с «Байрактара», имеют заявленную дальность до восьми километров. Подвесив вместо бомбы самолёт-снаряд такой же массы, можно будет сильно выиграть в дальности за счёт уменьшения массы боевой части в пользу наличия более развитых крыльев и собственного двигателя, позволяющих пролететь куда дальше чем восемь километров. Под одним крылом — такой БПЛА-камикадзе, под другим — контейнер с ретрансляционной аппаратурой для управления им, в котором сама электроника «Байрактара» никак не будет задействована. И можно будет без проблем дотянуться, например, до парков техники и крупных складов с боеприпасами.

Донбасс весьма привлекателен для украинской оборонки как испытательный полигон, вряд ли они упустят шанс «подобрать свой доллар» на разработке дешёвых средств поражения для турецких БПЛА. В мире есть много небогатых стран, которым надо кого-то точечно убивать, но они не могут себе позволить тратить по «Хеллфайру» на каждого инсургента.

Как можно относиться к тому, что противник обладает превосходством в воздухе и ты вынужден изображать из себя РККА 1941−1942 годов? Ещё немного, и можно будет вообще погрузиться в атмосферу мрачного будущего из фильма «Терминатор», где выжившие после ядерной войны люди воюют против киборгов, скрываясь в руинах городов от летающих над ними роботизированных «охотников-убийц». Этот аттракцион вряд ли привлечёт туристов, но в целом будет не скучно.

Ответить самим республикам на это всё нечем. Ракетные и артиллерийские системы советского производства, которые есть у корпусов Народной милиции, до «Байрактаров» просто не дотянутся по высоте. А разработка собственных средств ПВО и РЭБ уровня, позволяющего делать невозможной работу «Байрактаров» или сбивать их, — задача для куда более мощного ВПК, чем тот, что есть в ДНР.

Система РЭБ «Террикон-М2Н», производимая в ДНР с заявленной скоростью 1 (один) войсковой комплект в год, представляется производителем как «способная подавлять сигнал ППРЧ-систем связи и управления БПЛА на частотах от 800 МГц», но разрабатывалась она под борьбу с самодельными и заводскими БПЛА украинского производства, на которых стоят коммерческие (гражданские) ППРЧ-системы. Для их подавления в определенном районе вокруг установки у комплекса может хватить возможностей, а вот в случае с «Байрактаром», у которого и системы связи совершеннее, и летает он куда как выше, и видит лучше и дальше, работа такой установки просто её демаскирует. Служба РЭР противника даст общее целеуказание «Байрактару» — куда примерно смотреть, где источник помех, он обнаружит там довольно немаленькую машину, оставившую за собой гусеничную колею, машину, вынужденно стоящую на месте, с развёрнутыми антеннами, и поразит её своим штатным боеприпасом с лазерным наведением. После чего в этом районе противник сможет использовать весь спектр своей беспилотной техники. Не будет боеприпаса на подвеске — даст точные координаты машине артиллерии ВСУ.

Система РЭБ «Террикон-М2Н» Цитата из видео на YouTube

Собственно, «Байрактар, в силу своего качественного превосходства над ПВО республик будет ценен именно как «наводчик», способный увидеть цель или группу целей, расположенных далеко за ЛБС, поразить самостоятельно прикрывающий группировку пост РЭБ или дать целеуказание на него, после чего стать «летающим командным пунктом» для управления запускаемых потоком, один за другим, дешёвых БПЛА-камикадзе, собранных на коммерческих комплектующих, которые будут поражать уже основные цели атаки. Что это будут за боеприпасы — уже продемонстрировано на оружейных выставках. Как в конце прошлого века, американцы запустили программу JDAM по массовой сравнительно дешёвой переделке свободнопадающих бомб в управляемые, так украинским оборонщикам никто не мешает «строить» свои БПЛА-камикадзе вокруг боевых частей от ручных гранатомётов с кумулятивными, осколочно-фугасными или объемно-детонирующими боевыми частями.

Полноценно воевать против нормально структурированной армии, у которой есть современное оборудование, современные системы БПЛА, РЭБ, РЭР, системы связи, есть все необходимые службы для их использования и кадры для наполнения ими этих служб, где отлажено взаимодействие между службами, позволяющее работать всем средствам как единому комплексу, может только такая же армия. А не клубы по интересам, которые регулярно теряют свои игрушечные квадрокоптеры китайской фирмы DJI (основное и самое часто используемое наше средство воздушной разведки!) от действия своего же (!!!) РЭБа, с которым не могут наладить полноценное взаимодействие. При этом, разумеется, работает этот РЭБ или не работает, беспилотники ВСУ висят над позициями НМ ЛНР и ДНР и без всяких «Байрактаров».

А мы дожидаемся, когда же заветные «Терриконы» будут не просто произведены в количествах, достаточных для того, чтобы закрыть хотя бы самые «горячие» участки ЛБСа, но и приведены-поставлены на эти участки. Не в глубокий тыл этих участков, где эту махину на базе МТ-ЛБ можно хорошо спрятать, а туда, где она действительно нужна. Ах да! Надо же будет ещё где-то взять экипажи для этих машин. Фактически это в каждом случае должна быть группа хорошо подготовленных молодых инженеров-электронщиков. Готовых рисковать жизнью ради… Да, ради всё того же. Ради выполнения «безальтернативных Минских соглашений».