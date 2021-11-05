София, , 15:37 — REGNUM За последние два года численность населения Республики Болгария сократилась примерно на 35 000 человек и составила 6 916 548 жителей. Об этом 5 ноября со ссылкой на отчет Госстата РБ сообщает софийская газета «Монитор».

Согласно официальным данным, главными причинами подобной негативной тенденции являются отток граждан за рубеж, «старение нации» и падение рождаемости. «Сегодня многие молодые болгары предпочитают искать работу и жилье за пределами родины, в то время как смертность среди граждан преклонного возраста регулярно растет», — отмечено, в частности, в документе. Таким образом, утверждают социологи, Болгария ежегодно теряет до 0,5% своего генофонда, что является абсолютным антирекордом в новейшей истории страны.

В то же время среди положительных тенденций в данной сфере Госстат называет снижение детской смертности, сокращение количества разводов и повышение уровня жизни граждан. Помимо прочего, определенный прирост населения наблюдается за счет прибывающих в Болгарию иммигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.