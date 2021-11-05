Нижний Новгород, , 15:29 — REGNUM Маломобильные жители Нижегородской области могут пройти на дому вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве отмечают, что для этого желающие привиться маломобильные граждане должны обратиться в поликлинику, к которой они прикреплены.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Нижегородской области прививку от коронавируса уже получили свыше 1,3 млн человек. Ранее региональный минздрав планировал вакцинировать к ноябрю около 2 млн нижегородцев для стабилизации

ситуации с коронавирусом.

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