Москва, , 15:28 — REGNUM Госдума не будет откладывать рассмотрение вопроса о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, если поступит представление от Генпрокурора. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, Генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Фёдорович. Если такое произойдёт, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы Генерального прокурора и примем решение», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госдумы Рашкина, парламентарий обвиняется в браконьерстве. дело находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Лишение депутатской неприкосновенности необходимо в рамках процессуальных действий, в том числе по допросу подозреваемого Рашкина.

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