Москва, 5 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Структура Госдумы дает возможности для работы не только партии, набравшей большинство голосов, но и парламентскому меньшинству, при этом должна расти политическая культура, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Структура Государственной думы по предложению президента не только даёт возможности партии, набравшей большее количество голосов, парламентскому большинству участвовать в работе парламента, но и предоставляет возможности тем, кто представляет парламентское меньшинство», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Граждане наделяют полномочиями депутата, который должен уже от их имени принимать решение, поэтому здесь речь идёт об ответственности, отметил Володин.

«Если посмотреть, то лидеры политических фракций понимают ответственность за страну, независимо от того, какую партию возглавляют. Они понимают в вопросах, связанных с безопасностью, но понимают ли все депутаты?» — рассуждает спикер Госдумы.

«Совершенно очевидно, независимо от того, какую ты идеологию исповедуешь, избравшись в парламент, став частью власти, приняв на себя властные полномочия, ты должен думать о стране, о гражданах, решать вопросы повышения благосостояния, создавать условия развития экономики, обеспечивать безопасность, суверенитет своей страны. И за это граждане тебе платят заработную плату. Поэтому расти должна ответственность, но и, конечно, политическая культура», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин заявил, что оппозиция должна быть конструктивной, парламент не должен находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей.