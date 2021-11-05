Москва, 5 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Если инфляция по итогам 2021 года будет выше, чем предполагалось, Госдуме придётся вносить коррективы, направленные на дополнительную помощь людям. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Потому что инфляция «съедает» доходы. Поэтому надо будет пересматривать ряд статей, расходных полномочий, но делать всё для того, чтобы у граждан не снизились условия жизни. Это неотъемлемая часть нашей работы. В принципе, все законы на стороне человека», — подчеркнул Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Парламентарии обязаны принять дополнительные решения по поддержке граждан, отметил он.

«Конечно. Мы просто будем обязаны это сделать», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦБ прогнозирует уровень инфляции в 7,9%, в проекте федерального бюджета на 2022 год заложена инфляция в 4%.