Москва, , 15:24 — REGNUM Закон об общих принципах публичной власти в регионах предоставляет возможности региональным заксобраниям принимать решения, исходя из специфики субъекта РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Это базовый закон организации власти в субъектах Российской Федерации, причем как исполнительной, так и законодательной. И, кстати, он касается и органов местного самоуправления», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Инициатива принимается в рамках реализации новых положений Конституции и охватывает все сферы деятельности органов власти в регионах, напомнил он.

Володин обратил внимание на то, что в плане парламентского контроля впервые вводится норма, которая обязывает организовывать контрольно-счётные органы в регионах, которые должны будут заниматься вопросами контроля региональных бюджетов, внебюджетных фондов. Раньше это всё отдавалось на усмотрение регионов, где-то создавали Счётную палату, где-то нет.

В части возможности установления сроков полномочий главы исполнительной власти, сейчас есть ограничение — два срока, с принятием закона решение о количестве сроков будет за региональным заксобранием.

Законопроект также предоставляет право законодательной инициативы региональным прокурорам.

«Мы считаем, это правильно, потому что прокуратура исполняет контрольно-надзорные полномочия и сталкивается с правоприменительной практикой, видя, допустим, несовершенство закона, какие-то его слабые стороны», — рассуждает спикер Госдумы.

«Вообще, ещё раз хочу подчеркнуть, что это базовый закон, он рамочный, потому что предоставляет возможности региональным парламентам принимать решения, исходя из специфики региона, исходя из их понимания решения вопроса, но есть ряд положений, которые носят обязательный характер», — резюмировал Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о принципах публичной власти в регионах Госдумы может обсудить в первом чтении 9 ноября. Широкий резонанс получила норма о наименовании высшего должностного лица субъекта РФ, вводится унифицированное наименование должности — губернатор, слово «президент» в названии запрещается.

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