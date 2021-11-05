Москва, , 15:20 — REGNUM Закон о федеральном бюджете на 2022−2024 годы принимается в непростое время, ситуация, связанная с коронавирусом, вносит свои коррективы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Закон о бюджете принимается в непростое время, ситуация, связанная с COVID, вносит свои коррективы. Если взять прошлый год, мы с вами, столкнувшись в целом в мире с этим вызовом, видим, что экономика многих стран стала проседать», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

В России снижение темпов роста экономики составило минус 3%, при этом на 2021 год рост прогнозируется в 4,2%, в целом, он восстанавливает возможности России на уровень до пандемии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022−2024 годы 28 октября, второе чтение запланировано на ноябрь.

Ко второму чтению проекта госсметы поступает много поправок, для парламентариев важно, чтобы, имея возможности, связанные с ростом экономики, решались вопросы, которых ждут люди, подчеркнул Володин.

«В ситуации, связанной с пандемией, у нас постоянно в повестке вопросы здравоохранения. Нам важно сделать всё для того, чтобы спасти жизнь человека. И в бюджете это тоже находит отражение», — подчеркнул он.

Важно, чтобы средства, которые все больше и больше выделяются на цели повышения качества здравоохранения, доходили до человека, и чтобы в стране была эффективная государственная медицинская помощь, рассуждает спикер Госдумы.

В этой связи он указал на актуальность контроля за расходованием выделяемых средств.

«Нам надо выстроить так систему, чтобы был контроль за бюджетным рублем, чтобы была его эффективность, чтобы деньги доходили до человека, и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина. Поэтому спрашивать надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств, организацию системы здравоохранения», — заявил Володин.

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