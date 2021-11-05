Бишкек, , 15:17 — REGNUM Венгерские власти решили признать киргизские паспорта о вакцинации, что позволит привитым от коронавируса киргизстанцам смогут беспрепятственно посещать Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым сегодня, 5 ноября.

Флаг Венгрии

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Также он сообщил, что в 2022 году откроется прямое авиасообщение между венгерской и киргизской столицами — Будапештом и Бишкеком.

В свою очередь глава Киргизии выразил надежду на то, что в результате успешной реализации совместных проектов удастся увеличить уставной капитал Венгерско-Киргизского фонда развития до $50 млн (3 млрд 574 млн рублей).

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