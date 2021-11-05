Бишкек, , 15:12 — REGNUM Киргизское правительство просит казахские власти открыть наземные пограничные пункты пропуска для киргизстанцев, вакцинированных от коронавируса. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министров Киргизии Акылбека Жапарова и Казахстана Аскара Мамина сегодня, 5 ноября.

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Жапаров акцентировал внимание на необходимости довести товарооборот между Казахстаном и Киргизией до $1 млрд (около 71,5 млрд рублей).

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Также главы правительств двух стран обсудили вопросы, касающиеся поставки казахского электричества и возможного транзита электроэнергии через территорию Казахстана.

Киргизский премьер предложил бизнес-сообществу Казахстана принять участие в проектах по строительству оптово-распределительных центров и создания индустриального торгово-логистического комплекса с привлечением казахских инвестиций.

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