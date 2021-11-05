Берлин, 5 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В столице Германии погиб сотрудник российского посольства. Факт подтвердил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, сообщает «Интерфакс».

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Посольство России в Германии не комментирует гибель сотрудника «по этическим причинам», представитель МИД ФРГ не сообщает подробности трагедии из-за положений о защите персональных данных.

По информации немецкого издания Spiegel, предположительно 35-летний погибший был аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Мужчина выпал из окна многоэтажного здания, входящего в посольский комплекс.

«Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником ФСБ», — сообщает Spiegel.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция ФРГ расследует несколько случаев заболевания под названием «гаванский синдром» в посольстве США в Берлине. От него пострадали 200 американских дипломатов, чиновников и членов их семей по всему миру.