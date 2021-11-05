Таллин, , 15:07 — REGNUM Индекс потребительских цен в Эстонии за октябре вырос на 7% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Об этом сообщил Департамент статистики со ссылкой на собственные данные.

Инфляция Pixabay.com

На инфляцию более всего повлияли изменения цен, связанные с автотопливом и транспортными средствами, которые составили чуть более трети от общего повышения индекса.

«Бензин был дороже на 25,5% и дизельное топливо — на 40,4%. Транспортные средства подорожали на 12,4%, из которых в свою очередь 60% составило повышение цен на подержанные автомобили», — прокомментировал данные ведущий аналитик ведомства Виктория Трасанов.

Влияние изменений цен, связанных с жильем, на общее повышение индекса составило чуть менее трети. Так, поступившее в дома электричество стало дороже на 41,4%, трубопроводный газ — на 52,4% и аренда жилья — на 11,7%.

Из продуктов питания более всего подорожали по сравнению с октябрем 2020 года картофель (61,9%), маложирное молоко (13,5%) и свежая рыба (13,1%).

При этом в годовом сравнении товары в октябре стали дороже на 6,0% и услуги — на 8,9%.