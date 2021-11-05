Рига, , 15:04 — REGNUM

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Лишь в декабре нынешнего года в Латвию поступят крупные партии вакцины Pfizer от производителя, до тех пор запасы придется пополнять за счет соседней Литвы. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на представителей Национальной службы здравоохранения.

По словам координатора логистики отдела проекта вакцинации службы здравоохранения Арминса Калниньша, страна получала вакцины Pfizer от производителя на протяжении всего нынешнего года.

«Весной, когда была первая большая волна вакцинации, мы попросили производителя привезти дозы, доставка которых была запланирована на четвертый квартал этого года. Эти дозы мы получили в мае, июне и июле. И сейчас, в конце года, мы остались без больших поставок», — пояснил он.

Сейчас в неделю в Латвию привозят лишь три — четыре тысячи новых доз вакцин Pfizer, чего явно не достаточно.

Поэтому Латвия обратилась за помощью в соседнюю Литву. Достигнуто соглашение, что в ближайшее время оттуда будет доставлено 200 000 вакцин западного производства.

«Литовские коллеги согласились пожертвовать нам эти дозы. Но с оговоркой, что, если Литве понадобится такое же или другое количество доз вакцины, они обратятся с такой просьбой к Латвии», — подчеркнул Калниньш.

Ранее неблагоприятную ситуацию с обеспеченностью вакцинами признали в министерстве здравоохранения Латвии.