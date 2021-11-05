Могилёв, Белоруссия, 5 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. После выступления перед общественностью Могилёва (областной центр Восточной Белоруссии) Александру Лукашенко «на память подарили сувенир из стекла — сердце на ладонях», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Таким образом воплотился мем про «хрустальны сасут» — «хрустальный сосуд» на местном диалекте, с которым руководитель республики сравнил Белоруссию в одном из своих давних публичных выступлений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Во время посещения кардиоцентра Александр Лукашенко заметил, что наряду с развитием медицины надо потихоньку и людей приучать, чтобы ценили свое здоровье и вели здоровый образ жизни», — сказано в официальном сообщении.

В нём также сказано, что Лукашенко «призвал активнее приобретать и осваивать участки земли за пределами городов» и «подчеркнул, что приоритет в жилищном строительстве должен отдаваться государственным трестам». Он также «дал рекомендации по здоровому образу жизни» и в первую очередь «призвал не бросаться на импортную еду», подчеркнув, что «питаться вы должны только своими продуктами».

«Вторая рекомендация — заниматься физкультурой и спортом, и этому в том числе будет способствовать новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который посетил Александр Лукашенко», — проинформировала президентская пресс-служба.

Руководитель постсоветской республики также внёс поправки в свои прошлогодние советы бороться с коронавирусом походами в баню и на ледовый каток, работой в поле («Трактор всех вылечит»), вдыханием дыма от костра и употреблением разбавленного спирта. На этот раз он заявил: «Противостоять этой пандемии нужно нормальным питанием и здоровым образом жизни. Хотя я не сторонник спортивных залов. Лучше на воздухе, на природе».

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