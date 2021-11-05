Ташкент, , 14:56 — REGNUM Автоматические стационарные посты наблюдения, анализирующие содержание загрязняющих веществ в воздухе, зафиксировали накануне вечером в Ташкенте превышение предельной допустимой концентрации пыли в воздухе в 30 раз.

Об этом журналистам заявила 5 ноября пресс-секретарь Узгидромета Муниса Асилходжаева.

«Превышение предельной допустимой концентрации пыли в воздухе сначала превышало норму в 5 раз, а затем, в период между 21:00 и 23:00 — в 30 раз», — сказала представитель Узгидромета.

Она отметила, что подобное аномальное природное явление, как огромная пыльно-песчаная мгла наблюдается в Узбекистане впервые.