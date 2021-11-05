София, , 14:53 — REGNUM Представители городского муниципального совета (мэрии) Софии планируют рассмотреть вопрос о запрете передвижения по улицам болгарской столицы гужевых транспортных средств. Об этом 5 ноября сообщила софийская газета «Сега».

Авторы идеи — представители радикального объединения «Патриоты для Софии», образующей большинство в горсовете, мотивировали свою инициативу необходимостью усиления контроля над соблюдением в городе правил дорожного движения. «Запряженные в повозки лошади нередко создают аварийные ситуации и на крупных магистралях, и на небольших улицах, — отмечено, в частности, в документе инициативной группы. — В ближайшее время этой практике будет положен конец». Предполагается, что в случае окончательного ободрения соответствующей инициативы гужевое движение в Софии прекратится с июня 2022-го года.

Согласно действующему постановлению «Об организации ПДД в муниципалитете София», сейчас проезд гужевого транспорта в болгарской столице допускается при наличии необходимой регистрации повозки и предъявлении ветеринарных документов на лошадь. Идея полного запрета подобного вида движения вызвала протесты представителей ряда этнических групп, компактно проживающих в Софии и ее окрестностях.