Волгоград, , 14:50 — REGNUM В Волгоградской области 8 ноября предприятия, организации и учреждения приступают к своей плановой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Однако губернатор Андрей Бочаров отметил на заседании клинического совета 5 ноября, что коронавирус распространяется очень быстро, болезнь развивается стремительно, особенно у непривитых людей. Поэтому с 8 ноября вводится ряд антиковидных ограничений.

Вводится продажа проездных билетов длительного пользования на общественный транспорт городского и пригородного сообщения, а также социальных проездных билетов гражданам с документами о вакцинации или перенесённом не более шести месяцев назад COVID-19.

Локдаун продлевается для граждан в возрасте 60+, а также неработающих с хроническими заболеваниями.

Действие QR-кодов продолжается в непродовольственных магазинах, организациях общественного питания, театрах, музеях, предприятиях социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения.