Архангельск, , 14:46 — REGNUM Главный приз первого международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства» получил фильм «Достоевский межконтинентальный» режиссёра Ивана Захаренко. Об этом сообщил ТАСС член жюри фестиваля Аким Салбиев.

Кинофестиваль (сс) geralt

Решение о присуждении главной награды фестиваля этой картине члены жюри приняли единогласно. «Достоевский межконтинентальный» рассказывает об интерпретации философского наследия русского классика в разных странах мира.

Победителем в номинации «Лучший сценарий» стала картина Андрея Кончаловского «Человек неунывающий». Также были присуждены награды в четырёх отдельных номинациях фестиваля.

В номинации «Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся…», посвящённой картинам о разных народах России, приз за лучшую режиссёрскую работу получила картина «Русская деревня в немецкой стороне. Александровка» Галины Евтушенко. Среди операторов в этой номинации победителем признан Артём Величко за работу в фильме «Агафья».

Приз за лучшую режиссуру в номинации «И в труде, и в бою…» получила картина «Ехали казаки…» режиссёра Валерия Шатина. Награда за операторскую работу досталась Денису Котурга за съёмки фильма «Учитель немецкого».

Лучшим оператором в номинации «Наша общая история» стал Дмитрий Колосков с фильмом «Гагаузы. Путешествие к себе», лучшим режиссёром — Ольга Стефанова с лентой «Остров Буромского». Приз за режиссёрскую работу в номинации «Многоликая Россия» получил Александр Свешников с работой «Этюд №65», награда за операторскую работу досталась Михаилу Белову с картиной «Озёра России. Светоляр».

Международный кинофестиваль «Свидание с Россией» проходит в Архангельске с 1 по 5 ноября. В рамках конкурсной программы была представлена 41 картина.