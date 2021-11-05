Могилёв, Белоруссия, , 14:40 — REGNUM На недопустимость приватизации в Белоруссии обратил внимание Александр Лукашенко, выступая 5 ноября в белорусском областном центре Могилёве. Он рассказал собранной на его выступление немногочисленной общественности о значении даты 7 ноября и дал советы по употреблению пищи, занятию спортом и освоению дачных участков.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никогда не допускайте никакой приватизации. Пока я есть, я этого не позволю. Берегите это, оно должно принадлежать вам. Вы видели, как показала себя частная медицина на Западе: тысячи и тысячи больных», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, по распоряжению Лукашенко ранее были приватизированы многие крупные белорусские государственные предприятия. В частности, без аукциона «австрийскому инвестору» был продан доведённый до жалкого состояния минский мотовелозавод (ныне предприниматель отбывает срок в белорусской колонии). Подобные «приватизации» произошли с Минским часовым заводом «Луч» и многими другими госпредприятиями.

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