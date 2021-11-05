Кострома, 5 ноября 2021, 19:45 — REGNUM В Костромской области до 1 декабря 2021 года продлён запрет на допуск детей без родителей или других законных представителей в торговые центры. Об этом сообщает оперативный штаб.
Напомним, ранее ограничение было введено на период действия нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Однако из-за роста заболеваемости в возрастной группе от 0 до 18 лет действие ковид-меры решено было продлить. Правило не касается магазинов, торгующих продуктами и непродовольственными товарами. В эти места дети могут попасть беспрепятственно.
Справка: в Костромской области действует ряд ограничений. В гостиницы заселяют людей, имеющих QR-коды и отрицательные ПЦР-тесты, возвращена самоизоляция для непривитых пенсионеров старше 60 лет. Часть сотрудников предприятий переведены на удалённый режим работы. В культурные, спортивные организации, парикмахерские, непродовольственные магазины и крупные торговые центры пускают исключительно с QR-кодами. С 8 ноября ожидается послабление — посетить общественные места смогут граждане с медотводами, имеющие отрицательный тест на коронавирус.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области могут смягчить или доработать ковид-меры